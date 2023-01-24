Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Бердянську підірвали авто з колаборанткою

Валентина РоманенкоВівторок, 24 січня 2023, 16:45
фото з ТГ Федорова

В окупованому Бердянську підірвано автомобіль.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА "Новости" з посиланням на колаборанта з окупованої частини Запорізької області Володимира Рогова, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Деталі: За даними гауляйтера Рогова, близько 16:00 на вулиці Руденка, біля школи №5, було підірвано автомобіль ВАЗ, який належить місцевій підприємиці Валентині Мамай, що, за попередньою інформацією, перебувала в момент вибуху в автомобілі.

За словами Федорова, Мамай радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.

Пряма мова: "Тепер у лікарні - трясеться від страху за своє життя. Це правильно, бо феєрверки для колабораціоністів тільки починаються. Тому зрадникам у Запоріжжі варто приготуватися!".

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Бердянськокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили повітряну тривогу, ОП каже: уже збиті перші ракети росіян

Канада готується відправити Україні танки Leopard – ЗМІ

Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram

Росіяни знову атакували Україну, повітряні цілі вже збивають – Єрмак 

Залужний прокоментував скандал в Міноборони і заступився за Резнікова

відеоСША передають Україні 31 танк Abrams: Байден дав згоду

Усі новини...
Бердянськ
У Бердянську вибухи: окупанти кажуть, що підірвано авто гауляйтера
В окупованому Бердянську заявляють, що збили саморобний безпілотник
Через небезпеку загарбники пересуваються Бердянськом у цивільному одязі – ЦНС
Останні новини
09:38
Росія запустила по Україні понад 30 ракет, лунали вибухи, працює ППО – Повітряні сили
09:37
Медведчук збирається створити новий політичний рух, хоче об'єднати "опонентів" Зеленського
09:06
Британська розвідка: боєздатність підготовлених у Білорусі російських сил буде обмеженою
08:51
Росіяни убили 1 та поранили 7 цивільних на Донеччині
08:33
Напад на дві церкви в Іспанії: один священик загинув, четверо людей поранені
08:16
У кількох областях екстрено вимкнули світло через загрозу ракетної атаки росіян
08:15
По всій Україні оголосили повітряну тривогу, ОП каже: уже збиті перші ракети росіян
08:06
Захисники за добу знищили майже 780 загарбників, 2 ворожі літаки і гелікоптер
07:48
Окупанти планують провести в Криму масову мобілізацію у кінці лютого – Генштаб
07:28
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів – зведення
Усі новини...