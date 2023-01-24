В окупованому Бердянську підірвали авто з колаборанткою

В окупованому Бердянську підірвано автомобіль.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА "Новости" з посиланням на колаборанта з окупованої частини Запорізької області Володимира Рогова, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Деталі: За даними гауляйтера Рогова, близько 16:00 на вулиці Руденка, біля школи №5, було підірвано автомобіль ВАЗ, який належить місцевій підприємиці Валентині Мамай, що, за попередньою інформацією, перебувала в момент вибуху в автомобілі.

За словами Федорова, Мамай радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.

Пряма мова: "Тепер у лікарні - трясеться від страху за своє життя. Це правильно, бо феєрверки для колабораціоністів тільки починаються. Тому зрадникам у Запоріжжі варто приготуватися!".