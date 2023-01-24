В оккупированном Бердянске взорвали авто с коллаборанткой

В оккупированном Бердянске взорван автомобиль.

Источник: российское пропагандисткое издание РИА "Новости" со ссылкой на коллаборанта с оккупированной части Запорожской области Владимира Рогова, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: По данным гауляйтера Рогова, около 16:00 на улице Руденко, возле школы №5, был взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле.

По словам Федорова, Мамай радушно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска.

Прямая речь: "Теперь в больнице - трясется от страха за свою жизнь. Это правильно, потому что фейерверки для коллаборационистов только начинаются. Поэтому предателям в Запорожье стоит приготовиться!".