Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Бердянске взорвали авто с коллаборанткой

Валентина РоманенкоВторник, 24 января 2023, 15:45
В оккупированном Бердянске взорвали авто с коллаборанткой
фото из ТГ Федорова

В оккупированном Бердянске взорван автомобиль.

Источник: российское пропагандисткое издание РИА "Новости" со ссылкой на коллаборанта с оккупированной части Запорожской области Владимира Рогова, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: По данным гауляйтера Рогова, около 16:00 на улице Руденко, возле школы №5, был взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле.

Реклама:

По словам Федорова, Мамай радушно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска.

Прямая речь: "Теперь в больнице - трясется от страха за свою жизнь. Это правильно, потому что фейерверки для коллаборационистов только начинаются. Поэтому предателям в Запорожье стоит приготовиться!".

Темы: Бердянскоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бердянск
В Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров
Украина достигла "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении – NYT
В Бердянске прогремел взрыв в районе порта
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: