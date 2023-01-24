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Зеленський і Нііністьо: Фінляндія зробить внесок у танкову коаліцію

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 16:13

Президенти України і Фінляндії оголосили, що скандинавська країна зробить свій внесок у так звану танкову коаліцію, однак у якому вигляді - поки не уточнюється. 

Про це Володимир Зеленський і Саулі Нііністьо заявили на пресконференції у Києві у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми говорили про створення окремої платформи, щоб посилити броньованою технікою, включаючи танки, Україну. Я дуже радий, що Фінляндія буде займати там своє відповідне місце", - сказав президент Зеленський.

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Нііністьо підтвердив, що між союзниками триває обговорення створення більшої платформи для передачі Україні танків. 

"Взяти один танк тут, один там - цього недостатньо. Має бути потужний підрозділ у Європі. Ми обговорюємо змогу вибудувати такий підрозділ і ми розглядаємо різні варіанти з боку Фінляндії (щодо участі у танковій коалції. - Ред.)", - сказав фінський президент. 

Він зазначив, що розглядається, серед іншого, вишкіл українських вояків. 

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"Ми одна з небагатьох країн у Європі, що має призов до лав своїх збройних сил. Військові щорорку мають навчати людей, приймати людей, є для цього відповідні об’єкти, можливості, великий досвід інструкторів, відповідні приміщення", - сказав Нііністьо.

Він додав, що у контексті передачі танків Україні треба брати до уваги значний кордон Фінляндії з Росією і те, що Фінляндія поки не входить до НАТО.

"Питання полягає у тому, що у Фінляндії ми далі маємо бути дуже пильні і обережні, тому що серед тих країн, що мають "Леопарди"... Фінляндія має унікальне становище. Ми єдина країна-член ЄС, але не член НАТО, що має найдовший кордон з Росією після України. Це завжди треба мати на увазі, коли ми роздумуємо, яка має бути наша роль. Але вона буде конструктивна, і ми зробимо свій внесок у створення цього (танкового)  підрозділу", - додав Нііністьо.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибув до України з візитом у вівторок.

Теми: ЗеленськийФінляндіязброя
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