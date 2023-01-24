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Зеленский и Ниинистё: Финляндия внесет вклад в танковую коалицию

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 16:13

Президенты Украины и Финляндии объявили, что скандинавская страна внесет свой вклад в так называемую танковую коалицию, однако в каком виде пока не уточняется.

Об этом Владимир Зеленский и Саули Ниинистё заявили на пресс-конференции в Киеве во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы говорили о создании отдельной платформы, чтобы усилить бронированной техникой, включая танки, Украину. Я очень рад, что Финляндия будет занимать там свое подходящее место", - сказал президент Зеленский.

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Ниинистё подтвердил, что между союзниками идет обсуждение создания большей платформы для передачи Украине танков.

"Взять один танк здесь, один там - этого недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы обсуждаем возможность выстроить такое подразделение и мы рассматриваем разные варианты со стороны Финляндии (об участии в танковой коалции. - Ред.)", - сказал финский президент. 

Он отметил, что рассматривается, среди прочего, обучение украинских воинов.

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"Мы одна из немногих стран в Европе, которая имеет призыв в ряды своих вооруженных сил. Военные ежегодно должны обучать людей, принимать людей, есть для этого соответствующие объекты, возможности, большой опыт инструкторов, соответствующие помещения", - сказал Нииностио.

Он добавил, что в контексте передачи танков Украине нужно учитывать значительную границу Финляндии с Россией и то, что Финляндия пока не входит в НАТО.

"Вопрос заключается в том, что в Финляндии мы должны быть очень бдительны и осторожны, потому что среди тех стран, которые имеют "Леопарды"... Финляндия имеет уникальное положение. Мы единственная страна-член ЕС, но не член НАТО, что имеет самую длинную границу с Россией после Украины. Это всегда нужно иметь в виду, когда мы размышляем, какая должна быть наша роль. Но она будет конструктивна, и мы внесем свой вклад в создание этого (танкового) подразделения", - добавил Нииностио.

Президент Финляндии Саули Нииностио прибыл в Украину с визитом во вторник.

Темы: ЗеленскийФинляндияоружие
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