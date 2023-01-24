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США можуть надати Україні "значну кількість" Abrams, щоб розблокувати постачання Leopard 2 – WSJ

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 17:27

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до того, щоб відправити "значну кількість" танків M1 Abrams в Україну через позицію Німеччини щодо власних танків Leopard 2 – відповідне рішення може з'явитися вже цього тижня.

Про це виданню The Wall Street Journal повідомили поінформовані співрозмовники, передає "Європейська правда".

Зазначається, що передання M1 Abrams стане частиною "ширшої дипломатичної домовленості" з Німеччиною, в межах якої Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості цих танків Польщею та іншими країнами.

Раніше, як відомо, США відмовлялись передавати свої танки, обґрунтовуючи це тим, що керування ними потребує значної підготовки і логістичної підтримки, а тому не підходять для нинішніх умов війни в Україні.

За даними WSJ, зміна позиції США відбулася після телефонної розмови президента США й канцлера Німеччини 17 січня, під час якої Байден погодився розглянути питання про надання танків Abrams всупереч позиції Пентагону.

Високопоставлений німецький чиновник повідомив виданню, що питання про танки було предметом "інтенсивних переговорів" між Вашингтоном і Берліном понад тиждень і, схоже, перебуває на шляху до вирішення.

Білий дім відмовився від коментарів.

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У вівторок стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2. В німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко.

Перед тим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з генсеком НАТО заявив, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо передачі танків Leopard Україні. Водночас він заявив, що підтримує ініціативу інших країн почати навчання українців на цих танках.

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Теми: СШАзброядопомога Україні
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