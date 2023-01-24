США могут дать Украине "значительное количество" Abrams, чтобы разблокировать Leopard 2 - WSJ

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы отправить "значительное количество" танков M1 Abrams в Украину из-за позиции Германии относительно собственных танков Leopard 2 - соответствующее решение может появиться уже на этой неделе.

Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили информированные собеседники, передает "Европейская правда".

Отмечается, что передача M1 Abrams станет частью "более широкой дипломатической договоренности" с Германией, в рамках которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества этих танков Польшей и другими странами.

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Ранее, как известно, США отказывались передавать свои танки, обосновывая это тем, что управление ими требует значительной подготовки и логистической поддержки, а потому они, мол, не подходят для нынешних условий войны в Украине.

По данным WSJ, изменение позиции США произошло после телефонного разговора президента США и канцлера Германии 17 января, во время которого Байден согласился рассмотреть вопрос о предоставлении танков Abrams вопреки позиции Пентагона.

Высокопоставленный немецкий чиновник сообщил изданию, что вопрос о танках был предметом "интенсивных переговоров" между Вашингтоном и Берлином более недели и, похоже, находится на пути к решению.

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Белый дом отказался от комментариев.

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро.

Перед тем министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с генсеком НАТО заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. В то же время он заявил, что поддерживает инициативу других стран начать обучение украинцев на этих танках.