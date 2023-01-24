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Німеччина вже в середу схвалить запит Польщі про Leopard 2 для України - Bloomberg

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 16:52

Німеччина вже в середу може надати Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

Про це агенції Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

У вівторок стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2. У німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко.

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Перед тим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з генсеком НАТО заявив, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо передачі танків Leopard Україні. Водночас він заявив, що підтримує ініціативу інших країн почати навчання українців на цих танках.

Німецьке законодавство вимагає схвалення реекспорту військової техніки, а це означає, що танки Leopard можуть бути відправлені в Україну лише за згоди Берліна.

Україна та її союзники готуються до можливої ескалації бойових дій навесні, й на цьому тлі дискусії про надання бойових танків на підтримку українських військових викликали суперечки серед союзників по НАТО.

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Американські та європейські чиновники висловлюють невдоволення повільним прийняттям рішень Німеччиною, заявляючи, що Шольц має бути більш наполегливим, дотримуючись обіцяного ним Zeitenwende – тобто поворотного моменту в питаннях безпеки.

Раніше німецький канцлер наполягав, що Берлін не повинна діяти поодинці, відправляючи нові типи важких озброєнь, які можуть спровокувати ескалацію у відносинах з Москвою. Він наголошує на необхідності рухатися спільно зі США і НАТО.

На цьому тлі ЗМІ повідомили про можливе рішення Вашингтона передати Києву "значну кількість" американських танків M1 Abrams для розблокування постачання Leopard 2.

Теми: НімеччинаУкраїнатанкиПольща
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