Германия уже в среду одобрит запрос Польши о Leopard 2 для Украины - Bloomberg

Германия уже в среду может дать Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро.

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Перед тем министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с генсеком НАТО заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. В то же время он заявил, что поддерживает инициативу других стран начать обучение украинцев на этих танках.

Немецкое законодательство требует одобрения реэкспорта военной техники, а это означает, что танки Leopard могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

Украина и ее союзники готовятся к возможной эскалации боевых действий весной, и на этом фоне дискуссии о предоставлении боевых танков в поддержку украинских военных вызвали споры среди союзников по НАТО.

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Американские и европейские чиновники выражают недовольство медленным принятием решений Германией, заявляя, что Шольц должен быть более настойчивым, придерживаясь обещанного им Zeitenwende - то есть поворотного момента в вопросах безопасности.

Ранее немецкий канцлер настаивал, что Берлин не должен действовать в одиночку, отправляя новые типы тяжелых вооружений, которые могут спровоцировать эскалацию в отношениях с Москвой. Он подчеркивает необходимость двигаться совместно с США и НАТО.

На этом фоне СМИ сообщили о возможном решении Вашингтона передать Киеву "значительное количество" американских танков M1 Abrams для разблокирования поставок Leopard 2.