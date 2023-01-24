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Туреччина скасувала тристоронню зустріч зі Швецією і Фінляндією щодо НАТО - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 18:26

Туреччина скасувала на невизначений термін тристоронню зустріч зі Швецією та Фінляндією, заплановану на лютий, після протестів у Стокгольмі у вихідні, які викликали засудження з боку Анкари.

Про це повідомив турецький державний мовник TRT, пише "Європейська правда".

Зустріч, яка мала відбутися в Брюсселі в лютому, була перенесена на прохання Анкари, заявили турецькі дипломатичні джерела. 

Раніше цього місяця речник Ердогана заявив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також буде присутній на цій зустрічі.

У понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не слід очікувати підтримки Туреччини щодо її членства в НАТО після протесту біля турецького посольства в Стокгольмі на вихідних, де було спалено Коран.

Прем’єр Швеції засудив спалення Корану на антитурецькій акції.

Фінський міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто у вівторок заявив, що в переговорах Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо їхньої заявки на вступ до НАТО потрібен кількатижневий тайм-аут.

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Теми: ТуреччинаШвеціяФінляндія
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