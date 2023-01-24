Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Турция отменила трехстороннюю встречу со Швецией и Финляндией по НАТО - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 17:26

Турция отменила на неопределенный срок трехстороннюю встречу со Швецией и Финляндией, запланированную на февраль, после протестов в Стокгольме в выходные, которые вызвали осуждение со стороны Анкары.

Об этом сообщил турецкий государственный вещатель TRT, пишет "Европейская правда".

Встреча, которая должна была состояться в Брюсселе в феврале, была перенесена по просьбе Анкары, заявили турецкие дипломатические источники. 

Реклама:

Ранее в этом месяце представитель Эрдогана заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также будет присутствовать на этой встрече.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать поддержки Турции относительно ее членства в НАТО после протеста возле турецкого посольства в Стокгольме на выходных, где был сожжен Коран.

Премьер Швеции осудил сожжение Корана на антитурецкой акции.

ВИДЕО ДНЯ

Финский министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во вторник заявил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по их заявке на вступление в НАТО нужен нескольконедельный тайм-аут.

Темы: ТурцияШвецияФинляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: