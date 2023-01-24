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Турция отменила трехстороннюю встречу со Швецией и Финляндией по НАТО - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 18:26

Турция отменила на неопределенный срок трехстороннюю встречу со Швецией и Финляндией, запланированную на февраль, после протестов в Стокгольме в выходные, которые вызвали осуждение со стороны Анкары.

Об этом сообщил турецкий государственный вещатель TRT, пишет "Европейская правда".

Встреча, которая должна была состояться в Брюсселе в феврале, была перенесена по просьбе Анкары, заявили турецкие дипломатические источники. 

Ранее в этом месяце представитель Эрдогана заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также будет присутствовать на этой встрече.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать поддержки Турции относительно ее членства в НАТО после протеста возле турецкого посольства в Стокгольме на выходных, где был сожжен Коран.

Премьер Швеции осудил сожжение Корана на антитурецкой акции.

Финский министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во вторник заявил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по их заявке на вступление в НАТО нужен нескольконедельный тайм-аут.

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Темы: ТурцияШвецияФинляндия
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