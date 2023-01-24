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"Окупанти лягали один за одним": ССО показали роботу пари снайперів

Валентина РоманенкоВівторок, 24 січня 2023, 18:31
снайпер ССО. ілюстративне фото спецпризначенців

Сили спеціальних операцій України продемонстрували кадри відпрацювання снайперів по противнику.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Пара снайперів отримала наказ висунутись в одному з напрямків для спостереження.

Попередньо було відомо, що противник планує наступ у цьому районі (напрямок не розкривається –ред).

З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог поінформований про можливу роботу українських снайперів (у відео вмонтований уривок перехопленої розмови загарбників –ред.), проте фраза "попереджений - озброєний", цього разу не спрацювала, зазначають спецпризначенці.

Дослівно: "Після виявлення двох російських солдатів, наші снайпери ліквідували одного з них. Після чого на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців. У підсумку чотири трупи окупантів прикрасили ландшафт на одному з наших оборонних рубежів".

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Теми: ССОвійна
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