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"Оккупанты ложились один за другим": ССО показали работу пары снайперов

Валентина РоманенкоВторник, 24 января 2023, 18:31
снайпер ССО. иллюстративное фото спецназовцев

Силы специальных операций Украины продемонстрировали кадры отработки снайперов по противнику.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Пара снайперов получила приказ выдвинуться в одном из направлений для наблюдения.

Предварительно было известно, что противник планирует наступление в этом районе (направление не раскрывается -ред).

Из радиоперехвата стало понятно, что враг проинформирован о возможной работе украинских снайперов (в видео вмонтирован отрывок перехваченного разговора захватчиков -ред.), однако фраза "предупрежден - вооружен", на этот раз не сработала, отмечают спецназовцы.

Дословно: "После обнаружения двух российских солдат, наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей".

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Темы: ССОвойна
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