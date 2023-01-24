"Оккупанты ложились один за другим": ССО показали работу пары снайперов

Силы специальных операций Украины продемонстрировали кадры отработки снайперов по противнику.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Пара снайперов получила приказ выдвинуться в одном из направлений для наблюдения.

Предварительно было известно, что противник планирует наступление в этом районе (направление не раскрывается -ред).

Из радиоперехвата стало понятно, что враг проинформирован о возможной работе украинских снайперов (в видео вмонтирован отрывок перехваченного разговора захватчиков -ред.), однако фраза "предупрежден - вооружен", на этот раз не сработала, отмечают спецназовцы.

Дословно: "После обнаружения двух российских солдат, наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей".