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Захисники відбили атаки ворога на Лиманському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 18:03
Захисники відбили атаки ворога на Лиманському та Авдіївському напрямках – Генштаб
фото: Генштаб

Українські захисники станом на вечір 24 січня відбили атаки противника на Лиманському та Авдіївському напрямках, водночас, росіяни продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню...

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Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 8 районів зосередження окупантів".

Деталі: Водночас, ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті.

На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону.

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. 

Зокрема, ворог здійснював обстріли населених пунктів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. 

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів.

Протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ повітряних сил ЗСУ за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також, у районі Бахмута, українські захисники збили російський Су-25.

Теми: ГенштабЗбройні сили
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