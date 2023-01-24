Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники отбили атаки врага на Лиманском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 18:03
Защитники отбили атаки врага на Лиманском и Авдеевском направлениях – Генштаб
фото: Генштаб

Украинские защитники по состоянию на вечер 24 января отбили атаки противника на Лиманском и Авдеевском направлениях, в то же время, россияне продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов. Также, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня...

Реклама:

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 8 районов сосредоточения оккупантов".

Детали: В то же время, враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты.

На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону.

Противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. 

В частности, враг осуществлял обстрелы населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. 

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов.

В течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск воздушных сил ВСУ за 30 минут было уничтожено 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеновка Волновахского района Донецкой области. Также, в районе Бахмута, украинские защитники сбили российский Су-25.

Темы: ГенштабВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 30 авиаударов – Генштаб
Силы обороны уничтожили еще 470 оккупантов и 23 танка врага
Авиация нанесла 14 ударов по районам скопления врага – сводка
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: