МАГАТЕ не знайшло на українських АЕС "озброєння", яким марили в Росії

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що інспектори агентства не виявили ознак зберігання зброї на українських атомних електростанціях, про що стверджувала Росія.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, Гроссі заявив у вівторок, виступаючи в Європейському парламенті.

Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що агентство встановило постійну присутність на всіх українських ядерних об'єктах, і у вівторок він розпорядився провести інспекції, щоб з'ясувати, чи є на них військове обладнання.

"Результат цих перевірок був негативним", – сказав він і додав, що МАГАТЕ вже вдруге вдалося "розвінчати звинувачення в тому, що на цих (українських ядерних) об'єктах відбуваються незаконні і дуже небезпечні речі".

Напередодні російська Служба зовнішньої розвідки Росії без жодних доказів звинуватила Україну в тому, що вона зберігає на АЕС західну зброю. Зокрема на Рівненську АЕС нібито були доставлені американські ракетні пускові установки HIMARS, системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, що протягом січня МАГАТЕ розширило присутність в Україні, створивши постійні місії експертів на всіх атомних електростанціях.