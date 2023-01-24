МАГАТЭ не нашло на украинских АЭС "вооружения", которым грезили в России

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства не обнаружили признаков хранения оружия на украинских атомных электростанциях, о чем утверждала Россия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, Гросси заявил во вторник, выступая в Европейском парламенте.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что агентство установило постоянное присутствие на всех украинских ядерных объектах, и во вторник он распорядился провести инспекции, чтобы выяснить, есть ли на них военное оборудование.

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"Результат этих проверок был отрицательным", - сказал он и добавил, что МАГАТЭ уже второй раз удалось "развенчать обвинения в том, что на этих (украинских ядерных) объектах происходят незаконные и очень опасные вещи".

Накануне российская Служба внешней разведки России без всяких доказательств обвинила Украину в том, что она хранит на АЭС западное оружие. В частности, на Ровенскую АЭС якобы были доставлены американские ракетные пусковые установки HIMARS, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

Напомним, что в течение января МАГАТЭ расширило присутствие в Украине, создав постоянные миссии экспертов на всех атомных электростанциях.