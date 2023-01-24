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Spiegel: Німеччина передасть Україні Leopard 2

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 19:46
LEOPARD 2 ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними видання, йдеться про надання Україні щонайменше однієї роти танків Leopard 2A6. За стандартами НАТО йдеться про 14 одиниць техніки.

Стверджується, що німецькі танки Leopard мають надійти зі складів Бундесверу. У середньо- та довгостроковій перспективі можуть бути підготовлені додаткові танки із запасів, які має німецька промисловість.

Доповнено 20:53. Як стверджує Politico, про надання Україні танків Шольц оголосить у середу під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.

Як зазначає Spiegel, рішенню Берліна, очевидно, передували інтенсивні кількаденні консультації із союзниками, особливо США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслював, що хоче постачати Україні бойові танки лише у співпраці з іншими країнами.

Відомо, що німецька армія має на озброєнні 320 танків Leopard 2. Ці танки перебувають на різних стадіях стану, ремонту та готовності до розгортання, і скільки саме з них можуть бути готові для надання Києву, публічно не розкривають.

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Крім того, у вівторок стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2. У німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко. За даними ЗМІ, рішення може бути оголошене вже в середу.

Знати більше: Танковий кулак Залужного. Які західні танки може отримати Україна та як їх обслуговувати?

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Теми: танкиНімеччинадопомога Українізброя
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