Spiegel: Германия передаст Украине Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным издания, речь идет о предоставлении Украине по меньшей мере одной роты танков Leopard 2A6. По стандартам НАТО речь идет о 14 единицах техники.

Утверждается, что немецкие танки Leopard должны поступить со складов Бундесвера. В средне- и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены дополнительные танки из запасов, которые имеет немецкая промышленность.

Дополнено 20:53. Как утверждает Politico, о предоставлении Украине танков Шольц объявит в среду во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.

Как отмечает Spiegel, решению Берлина, очевидно, предшествовали интенсивные многодневные консультации с союзниками, особенно США. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что хочет поставлять Украине боевые танки только в сотрудничестве с другими странами.

Известно, что немецкая армия имеет на вооружении 320 танков Leopard 2. Эти танки находятся на разных стадиях состояния, ремонта и готовности к развертыванию, и сколько именно из них могут быть готовы для предоставления Киеву, публично не раскрывают.

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Кроме того, во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро. По данным СМИ, решение может быть объявлено уже в среду.

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