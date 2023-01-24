Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Spiegel: Германия передаст Украине Leopard 2

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 18:46
Spiegel: Германия передаст Украине Leopard 2
LEOPARD 2 ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным издания, речь идет о предоставлении Украине по меньшей мере одной роты танков Leopard 2A6. По стандартам НАТО речь идет о 14 единицах техники.

Реклама:

Утверждается, что немецкие танки Leopard должны поступить со складов Бундесвера. В средне- и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены дополнительные танки из запасов, которые имеет немецкая промышленность.

Дополнено 20:53. Как утверждает Politico, о предоставлении Украине танков Шольц объявит в среду во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.

Как отмечает Spiegel, решению Берлина, очевидно, предшествовали интенсивные многодневные консультации с союзниками, особенно США. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что хочет поставлять Украине боевые танки только в сотрудничестве с другими странами.

ВИДЕО ДНЯ

Известно, что немецкая армия имеет на вооружении 320 танков Leopard 2. Эти танки находятся на разных стадиях состояния, ремонта и готовности к развертыванию, и сколько именно из них могут быть готовы для предоставления Киеву, публично не раскрывают.

Кроме того, во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро. По данным СМИ, решение может быть объявлено уже в среду.

Узнать больше: Танковый кулак Залужного. Какие западные танки может получить Украина и как их обслуживать?

Темы: танкиГерманияпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
танки
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: