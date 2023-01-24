"Ганебна спекуляція": у владі Грузії жорстко відповіли українському дипломату

Голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе виступив із критикою тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова, який раніше допустив можливість масової евакуації українців із Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання "Грузия Online".

"Усім відомо, що відновлення польотів жодним чином не пов'язане з напливом росіян до Грузії. Ми вже пройшли три спекулятивні кампанії у цьому зв'язку. Одна була в березні, друга - влітку, а третя - після оголошення мобілізації. Ми довели, що всі вони були спекуляціями. Жодних ризиків для безпеки нашої країни, зокрема для безпеки українців, які проживають тут, не виникло", - сказав Кобахідзе.

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Він назвав слова українського дипломата "ганебною спекулятивною заявою".

"Можу сказати, що Касьянову довелося б евакуювати українців у тому разі, якби ми відправили в Україну БУКи, тому що це було б прямим залученням Грузії у війну", - додав Кобахідзе.

У інтерв'ю "Європейській правді" український дипломат зазначив, що якщо прямі рейси між Грузією і Росією буде відновлено і виникне загроза життю і безпеці українців, які перебувають у країні, Київ не відкидає можливості їхньої евакуації.

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Касьянов також сказав, що влада Грузії почала рух у протилежному напрямку від Європейського Союзу та НАТО, хоча офіційно продовжує декларувати дотримання європейського шляху.

Дивіться повну розмову з українським дипломатом: Евакуація українців з Грузії та посилення впливу РФ. Інтерв'ю дипломата про дружбу Тбілісі й Москви