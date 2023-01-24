"Позорная спекуляция": во власти Грузии жестко ответили украинскому дипломату

Председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выступил с критикой временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова, который ранее допустил возможность массовой эвакуации украинцев из Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание "Грузия Online".

"Всем известно, что возобновление полетов никоим образом не связано с наплывом россиян в Грузию. Мы уже прошли три спекулятивные кампании в этой связи. Одна была в марте, вторая - летом, а третья - после объявления мобилизации. Мы доказали, что все они были спекуляциями. Никаких рисков для безопасности нашей страны, в частности для безопасности украинцев, проживающих здесь, не возникло", - сказал Кобахидзе.

Он назвал слова украинского дипломата "позорным спекулятивным заявлением".

"Могу сказать, что Касьянову пришлось бы эвакуировать украинцев в том случае, если бы мы отправили в Украину БУКи, потому что это было бы прямым вовлечением Грузии в войну", - добавил Кобахидзе.

В интервью "Европейской правде" украинский дипломат отметил, что если прямые рейсы между Грузией и Россией будут восстановлены и возникнет угроза жизни и безопасности украинцев, находящихся в стране, Киев не исключает возможности их эвакуации.

Касьянов также сказал, что власти Грузии начали движение в противоположном направлении от Европейского Союза и НАТО, хотя официально продолжают декларировать соблюдение европейского пути.

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