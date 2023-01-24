Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідники показали нічний рейд в тил ворога в районі Нової Каховки

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 23:05

У ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення ГУР за участі ЗСУ провела розвідувальний рейд в тил ворога у районі Нової Каховки і знищила щонайменше 12-х окупантів.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління рашистів.

Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег.

Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт".

 

Деталі: Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, окупанти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку.

Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів.

ВІДЕО ДНЯ
 

Повідомляється, що в ході бою ворог поніс суттєві втрати.

Українські бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого.

Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

 

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: розвідкаокупаціявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Британія хоче поставити танки Challenger 2 в Україну до кінця березня

"Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"

Генпрокурор Костін призначив нових заступників

уточненоППО знищила 47 ракет росіян, ворог здійснив 55 пусків

В СБУ викрили ще одного зрадника: підполковник зливав дані ворогу

На Заході вже обговорюють передачу Україні літаків - Politico

Усі новини...
розвідка
Британська розвідка: Герасимов звільнив одного з ключових генералів, нав'язуючи свій авторитет
На тлі скандалу навколо вбивства розвідника зустрілися очільники СБУ і ГУР
У Росії залишилося близько 550 високоточних ракет – Скібіцький
Останні новини
15:54
МЗС Росії обурилось новій спостережній місії ЄС у Вірменії
15:40
Київ і область повертаються до стабілізаційних графіків відключень світла
15:34
Британія хоче поставити танки Challenger 2 в Україну до кінця березня
15:33
фотоРосіяни вдарили по Харківщині: влучили в житлові будинки
15:30
оновлено в 15:30На Одещині збили ще одну ракету – Повітряні сили
15:26
Підстав для зміни офіційного курсу немає — НБУ
15:16
Новий посол США прибула до Москви на тлі надвисокої напруги між країнами
15:07
Мешканці Сумщини допомагали "конвертувати" награбовану росіянами готівку
15:06
фото Росіяни обстріляли Очеретине на Донеччині: 2 загиблих
15:05
"Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"
Усі новини...