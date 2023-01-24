Розвідники показали нічний рейд в тил ворога в районі Нової Каховки

У ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення ГУР за участі ЗСУ провела розвідувальний рейд в тил ворога у районі Нової Каховки і знищила щонайменше 12-х окупантів.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління рашистів.

Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег.

Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт".

Деталі: Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, окупанти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку.

Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів.

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Повідомляється, що в ході бою ворог поніс суттєві втрати.

Українські бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого.

Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.