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Розвідники показали нічний рейд в тил ворога в районі Нової Каховки

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 22:05
Розвідники показали нічний рейд в тил ворога в районі Нової Каховки

У ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення ГУР за участі ЗСУ провела розвідувальний рейд в тил ворога у районі Нової Каховки і знищила щонайменше 12-х окупантів.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління рашистів.

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Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег.

Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт".

 

Деталі: Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, окупанти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку.

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Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів.

 

Повідомляється, що в ході бою ворог поніс суттєві втрати.

Українські бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого.

Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

 

Теми: розвідкаокупаціявійна
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