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Разведчики показали ночной рейд в тыл врага в районе Новой Каховки

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 23:05

В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения ГУР при участии ВСУ провела разведывательный рейд в тыл врага в районе Новой Каховки и уничтожила по меньшей мере 12-х оккупантов.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов.

Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег.

Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили дом, в котором находился командный пункт".

 

Детали: Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, оккупанты сразу привлекли боевые резервы - подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику.

Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные о количестве, составе и местах расположения вражеских резервов.

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Сообщается, что в ходе боя враг понес существенные потери.

Украинские бойцы уничтожили не менее 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленного.

Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.

 

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Темы: разведкаоккупациявойна
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