Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведчики показали ночной рейд в тыл врага в районе Новой Каховки

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 22:05
Разведчики показали ночной рейд в тыл врага в районе Новой Каховки

В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения ГУР при участии ВСУ провела разведывательный рейд в тыл врага в районе Новой Каховки и уничтожила по меньшей мере 12-х оккупантов.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов.

Реклама:

Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег.

Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили дом, в котором находился командный пункт".

 

Детали: Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, оккупанты сразу привлекли боевые резервы - подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику.

ВИДЕО ДНЯ

Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные о количестве, составе и местах расположения вражеских резервов.

 

Сообщается, что в ходе боя враг понес существенные потери.

Украинские бойцы уничтожили не менее 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленного.

Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.

 

Темы: разведкаоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
разведка
Разведка США считает, что ВСУ могут прорвать оставшиеся линии обороны РФ до конца года
В День военной разведки Зеленский повысил Буданова в звании
В Германии будут судить российского "крота" из разведки и его помощника
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: