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Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 22:45
Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу – ЗМІ
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН 2 ЧЕРВНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Рішення про передання Україні танків M1 Abrams, яке має також розблокувати постачання німецьких Leopard 2, може бути оголошене президентом США Джо Байденом у середу.

Про це, як передає "Європейська правда", з посиланням на співрозмовників у США повідомили телеканал Al-Jazeera та агенція AP.

Джерела обох ЗМІ не уточнюють, скільки саме танків США планують передати Україні, але сходяться на тому, що вони будуть передані не із американських запасів, а законтрактовані – тобто придбані у виробників за довгостроковими контрактами.

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На практиці це означає, що M1 Abrams з’являться в Україні нескоро, та цей крок адміністрації Байдена розглядається насамперед як символічний жест, спрямований на те, щоб добитись згоди Німеччини на постачання своїх танків Leopard 2.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2.

Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц оголосить у середу під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.

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Про те, що адміністрація президента США схиляється до надання Україні танків M1 Abrams у "значній кількості", одним із перших повідомило видання The Wall Street Journal.

Це рішення, як очікується, стане частиною "ширшої дипломатичної домовленості" з Німеччиною, в межах якої Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості цих танків Польщею та іншими країнами.

Теми: Байдентанки
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