Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 23:45
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН 2 ЧЕРВНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Рішення про передання Україні танків M1 Abrams, яке має також розблокувати постачання німецьких Leopard 2, може бути оголошене президентом США Джо Байденом у середу.

Про це, як передає "Європейська правда", з посиланням на співрозмовників у США повідомили телеканал Al-Jazeera та агенція AP.

Джерела обох ЗМІ не уточнюють, скільки саме танків США планують передати Україні, але сходяться на тому, що вони будуть передані не із американських запасів, а законтрактовані – тобто придбані у виробників за довгостроковими контрактами.

На практиці це означає, що M1 Abrams з’являться в Україні нескоро, та цей крок адміністрації Байдена розглядається насамперед як символічний жест, спрямований на те, щоб добитись згоди Німеччини на постачання своїх танків Leopard 2.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2.

Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц оголосить у середу під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.

Про те, що адміністрація президента США схиляється до надання Україні танків M1 Abrams у "значній кількості", одним із перших повідомило видання The Wall Street Journal.

ВІДЕО ДНЯ

Це рішення, як очікується, стане частиною "ширшої дипломатичної домовленості" з Німеччиною, в межах якої Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості цих танків Польщею та іншими країнами.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Байдентанки
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоТищенка вигнали з партії "Слуга народу"

Британія хоче поставити танки Challenger 2 в Україну до кінця березня

"Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"

Генпрокурор Костін призначив нових заступників

уточненоППО знищила 47 ракет росіян, ворог здійснив 55 пусків

В СБУ викрили ще одного зрадника: підполковник зливав дані ворогу

Усі новини...
Нідерланди хочуть викупити в Німеччини 18 танків Leopard 2 на користь України – прем'єр
Нейтральна Швейцарія планує дозволити реекспорт зброї в Україну
Кулеба заявив, що друзі України "взяли в роботу" постачання літаків F-16
Розвідники показали нічний рейд в тил ворога в районі Нової Каховки
Останні новини
17:12
Росіяни вдарили ракетою по сільраді на Криворіжжі: один загиблий, четверо поранених
17:06
Укрзалізниця очікує понад 20 мільярдів збитку в 2023 році, але тарифи не підвищуватиме
16:47
США тиснуть на Туреччину через російські польоти з американськими літаками - ЗМІ
16:45
Пресофіцерку ДПСУ після Нового року в Парижі перевели з Одеси в житомирський загін
16:42
оновлено, фотоРосіяни вдень обстріляли Харківщину: двоє загиблих
16:41
В "Охматдиті" рятують 6-річну дівчинку з Херсона, яка осліпла на одне око через ракетний удар РФ
16:34
Через окупантів на ЗАЕС не працює тренажер, на якому має відпрацьовувати навички персонал
16:19
оновленоТищенка вигнали з партії "Слуга народу"
16:11
В Одесі відновили електропостачання критичної інфраструктури
16:07
відеоУ ДСНС показали, як виглядають замасковані окупантами міни
Усі новини...