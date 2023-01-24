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Байден объявит о передаче Украине танков Abrams в среду – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 23:45
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН 2 ИЮНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Решение о передаче Украине танков M1 Abrams, которое должно также разблокировать поставки немецких Leopard 2, может быть объявлено президентом США Джо Байденом в среду. 

Об этом, как передает "Европейская правда", со ссылкой на собеседников в США сообщили телеканал Al-Jazeera и агентство AP.

Источники обоих СМИ не уточняют, сколько именно танков США планируют передать Украине, но сходятся на том, что они будут переданы не из американских запасов, а законтрактованные - то есть приобретенные у производителей по долгосрочным контрактам.

На практике это означает, что M1 Abrams появятся в Украине нескоро, и этот шаг администрации Байдена рассматривается прежде всего как символический жест, направленный на то, чтобы добиться согласия Германии на поставку своих танков Leopard 2.

По данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2.

Ожидается, что о предоставлении Украине танков канцлер Олаф Шольц объявит в среду во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.

О том, что администрация президента США склоняется к предоставлению Украине танков M1 Abrams в "значительном количестве", одним из первых сообщило издание The Wall Street Journal.

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Это решение, как ожидается, станет частью "более широкой дипломатической договоренности" с Германией, в рамках которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества этих танков Польшей и другими странами.

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Темы: Байдентанки
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