Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский подписал закон, который усиливает уголовную ответственность военных

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 23:06
Зеленский подписал закон, который усиливает уголовную ответственность военных
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект 8271, который усиливает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или воинской части.

Источник: сайт Рады

Детали: Этот закон поддерживал главнокомандующий Валерий Залужный несмотря на критику правозащитников, части общества и петицию на сайте президента о наложении на него вето.

Реклама:

По состоянию на 24 января законопроект возвращен с подписью президента.

Законопроект 8271 был проголосован в Раде 13 декабря и направлен на подпись президенту. Его поддержали все политические силы, кроме "Голоса".

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно "исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом и освобождения от отбывания наказания с испытанием".

ВИДЕО ДНЯ

Также повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

Также документ предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять осмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.

Как пишет ЧЕСНО, законопроект существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту.

"Теперь судьи не будут учитывать все обстоятельства дела, когда выносят приговор по делам о военных преступлениях. Теперь судебная практика будет единодушна - всем военным реальные и большие сроки. И тем, кто самовольно оставил место службы, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем, кто по состоянию здоровья действительно не смог вовремя прибыть на службу", - отметила аналитик движения ЧЕСНО Виктория Олейник.

Петиция с требованием к президенту Владимиру Зеленскому была опубликована 15 декабря и за сутки набрала более 25,5 тысяч голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах.

Темы: Зеленскийвойназаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: