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Зеленский подписал закон, который усиливает уголовную ответственность военных

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 00:06
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект 8271, который усиливает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или воинской части.

Источник: сайт Рады

Детали: Этот закон поддерживал главнокомандующий Валерий Залужный несмотря на критику правозащитников, части общества и петицию на сайте президента о наложении на него вето.

По состоянию на 24 января законопроект возвращен с подписью президента.

Законопроект 8271 был проголосован в Раде 13 декабря и направлен на подпись президенту. Его поддержали все политические силы, кроме "Голоса".

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно "исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом и освобождения от отбывания наказания с испытанием".

Также повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

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Также документ предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять осмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.

Как пишет ЧЕСНО, законопроект существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту.

"Теперь судьи не будут учитывать все обстоятельства дела, когда выносят приговор по делам о военных преступлениях. Теперь судебная практика будет единодушна - всем военным реальные и большие сроки. И тем, кто самовольно оставил место службы, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем, кто по состоянию здоровья действительно не смог вовремя прибыть на службу", - отметила аналитик движения ЧЕСНО Виктория Олейник.

Петиция с требованием к президенту Владимиру Зеленскому была опубликована 15 декабря и за сутки набрала более 25,5 тысяч голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах.

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Темы: Зеленскийвойназаконодательство
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