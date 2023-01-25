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США збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 25 січня 2023, 02:51
Українські АРТИЛЕРИСТИ, ФОТО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Міністерство оборони США планує протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500%, випускаючи щомісяця 90 тис. снарядів.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Пентагон прагне збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500% протягом 2 років, довівши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, небаченого з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, і створити запаси на випадок майбутніх конфліктів.

Ці зусилля, які включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, є частиною "найагресивнішої за останні 40 років" модернізації оборонно-промислової бази США, говориться у доповіді армії".

Деталі: Видання пише, що "у той час як Пентагон зосередився на веденні війн за допомогою невеликої кількості дорогої високоточної зброї, Україна значною мірою покладається на гаубиці, що стріляють некерованими снарядами".

Зазначається, що до вторгнення РФ в Україну армія США виробляла 14,4 тис. некерованих снарядів на місяць, але потреба в постачанні Збройних сил України спонукала керівництво Пентагону потроїти виробництво у вересні, а потім ще раз подвоїти його у січні, щоби зрештою виробляти 90 тис. або більше снарядів на місяць.

"Рішення армії розширити виробництво артилерійських боєприпасів є найяскравішим свідченням, що США планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна", – йдеться у матеріалі NYT.

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Теми: СШАЗбройні силиУкраїна
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