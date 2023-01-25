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США увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов для помощи Украине – СМИ

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 02:51
Украинские АРТИЛЕРИСТЫ, ФОТО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Министерство обороны США планирует в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500%, выпуская ежемесячно 90 тыс. снарядов.

Источник: The New York Times

Дословно: "Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение 2 лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны, поскольку он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов.

Эти усилия, которые будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной за последние 40 лет" модернизации оборонно-промышленной базы США, говорится в докладе армии".

Детали: Издание пишет, что "в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с помощью небольшого количества дорогостоящего высокоточного оружия, Украина в значительной степени полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами".

Отмечается, что до вторжения РФ в Украину армия США производила 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц, но потребность в снабжении Вооруженных сил Украины побудила руководство Пентагона утроить производство в сентябре, а затем еще раз удвоить его в январе, чтобы в итоге производить 90 тыс. или более снарядов в месяц.

"Решение армии расширить производство артиллерийских боеприпасов является ярким свидетельством, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго продлится война", – говорится в материале NYT.

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Темы: СШАВооруженные силыУкраина
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