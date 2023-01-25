Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов для помощи Украине – СМИ

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 01:51
США увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов для помощи Украине – СМИ
Украинские АРТИЛЕРИСТЫ, ФОТО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Министерство обороны США планирует в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500%, выпуская ежемесячно 90 тыс. снарядов.

Источник: The New York Times

Дословно: "Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение 2 лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны, поскольку он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов.

Реклама:

Эти усилия, которые будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной за последние 40 лет" модернизации оборонно-промышленной базы США, говорится в докладе армии".

Детали: Издание пишет, что "в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с помощью небольшого количества дорогостоящего высокоточного оружия, Украина в значительной степени полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами".

Отмечается, что до вторжения РФ в Украину армия США производила 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц, но потребность в снабжении Вооруженных сил Украины побудила руководство Пентагона утроить производство в сентябре, а затем еще раз удвоить его в январе, чтобы в итоге производить 90 тыс. или более снарядов в месяц.

ВИДЕО ДНЯ

"Решение армии расширить производство артиллерийских боеприпасов является ярким свидетельством, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго продлится война", – говорится в материале NYT.

Темы: СШАВооруженные силыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Кулеба заявил, что друзья Украины "взяли в работу" поставки самолетов F-16
Зеленский: Россия готовится к новой волне агрессии
Швеция призвала ЕС предоставить Украине все необходимое для победы
Западные танки помогут Украине вести механизированную войну – ISW
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: