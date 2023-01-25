Окупанти припинили соцвиплати в захоплених містах на півдні України – ЦНС

Росіяни припинили соціальні виплати в окупованих населених пунктах Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни припинили соціальні виплати, залишивши людей без грошей. Окупанти пояснюють це браком рублів та обіцяють виправити ситуацію, але терміни не повідомляють.

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Виплат немає в Мелітополі, Бердянську і Токмаку".

Деталі: За даними ЦНС, українські соцвиплати мешканцям окупованого півдня прийшли вчасно, однак росіяни намагаються заборонити рух гривні, у зв'язку з чим влаштовують рейди.

"Таким чином виходить ситуація, що росіяни позбавили людей роботи, не виплачують гроші та забороняють користуватися гривнею", – повідомили у Спротиві.