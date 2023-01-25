Окупанти припинили соцвиплати в захоплених містах на півдні України – ЦНС
Середа, 25 січня 2023, 03:55
Росіяни припинили соціальні виплати в окупованих населених пунктах Запорізької області.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни припинили соціальні виплати, залишивши людей без грошей. Окупанти пояснюють це браком рублів та обіцяють виправити ситуацію, але терміни не повідомляють.
Реклама:
Виплат немає в Мелітополі, Бердянську і Токмаку".
Деталі: За даними ЦНС, українські соцвиплати мешканцям окупованого півдня прийшли вчасно, однак росіяни намагаються заборонити рух гривні, у зв'язку з чим влаштовують рейди.
"Таким чином виходить ситуація, що росіяни позбавили людей роботи, не виплачують гроші та забороняють користуватися гривнею", – повідомили у Спротиві.
ВІДЕО ДНЯ