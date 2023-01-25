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Оккупанты прекратили соцвыплаты в захваченных городах на юге Украины – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 03:55
Оккупанты прекратили соцвыплаты в захваченных городах на юге Украины – ЦНС
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Россияне прекратили социальные выплаты в оккупированных населенных пунктах Запорожской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне прекратили социальные выплаты, оставив людей без денег. Оккупанты объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию, но сроки не сообщают.

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Выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке".

Детали: По данным ЦНС, украинские соцвыплаты жителям оккупированного юга пришли вовремя, однако россияне пытаются запретить движение гривны, в связи с чем устраивают рейды.

"Таким образом получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной", – сообщили в Сопротивлении.

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Темы: Запорожская областьоккупация
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