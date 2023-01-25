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"Вагнер" вербує на війну за РФ ув’язнених громадян України – Генштаб

"Українська правда"Середа, 25 січня 2023, 07:52
Російські окупанти, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти, зокрема ПВК "Вагнер", вербують до своїх лав ув’язнених громадян України, яких перевезли до колоній на території РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії "Вагнер".

Деталі: За даними Генштабу, найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

"Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених", – повідомляється у зведенні.

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Теми: ГенштабвійнаВагнер
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