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"Вагнер" вербует на войну за РФ заключенных граждан Украины – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 07:52
Российские оккупанты, Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Российские оккупанты, в частности ЧВК "Вагнер", вербуют в свои ряды заключенных граждан Украины, которых перевезли в колонии на территории РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании "Вагнер".

Детали: По данным Генштаба, наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

"Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных", – сообщается в сводке.

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Темы: ГенштабвойнаВагнер
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