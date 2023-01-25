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В Росії мобілізують депортованих українців – Луганська ОВА

Ірина БалачукСереда, 25 січня 2023, 08:30
Російські мобілізовані. Фото ілюстративне з сайту "РИА Новости"

В Росії почали мобілізувати українських чоловіків, яких раніше депортували з тимчасово окупованих територій України.

Джерело: Луганська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "На території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання".

Деталі: Також росіяни продовжують вербувати ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі.

Зокрема, в Краснодарі активно вербують таких в’язнів до приватної військової компанії "Вагнер".

За даними ОВА, найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Тим часом, найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована у Луганську, переповнена пораненими росіянами. Там наразі намагаються врятувати більше 600 бойовиків.

Також росіяни мають проблеми з окупаційним керівництвом населених пунктів на тимчасово окупованих територіях.

За даними ОВА, загарбники все менше довіряють місцевим колаборантам, тому привозять чиновників з Росії.  

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Теми: Луганська областьвійнаокупаціямобілізація
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