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В России мобилизуют депортированных украинцев – Луганская ОВА

Ирина БалачукСреда, 25 января 2023, 07:30
В России мобилизуют депортированных украинцев – Луганская ОВА
Российские мобилизованные. Фото иллюстративное с сайта "РИА Новости"

В России начали мобилизовать украинских мужчин, которых ранее депортировали с временно оккупированных территорий Украины.

Источник: Луганская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "На территории РФ мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства".

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Детали: Также россияне продолжают вербовать заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы.

В частности, в Краснодаре активно вербуют таких заключенных в частную военную компанию "Вагнер".

По данным ОВА, наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжелые уголовные преступления.

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Между тем, крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там сейчас пытаются спасти более 600 боевиков.

Также россияне имеют проблемы с оккупационным руководством населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

По данным ОВА, захватчики все меньше доверяют местным коллаборантам, поэтому привозят чиновников из России. 

Темы: Луганская областьвойнаоккупациямобилизация
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