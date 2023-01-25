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Швеція не виключає надання танків Україні у майбутньому, але поки не готує такий крок

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 10:33

Швеція поки не поводить приготувань для того, щоб передати Україні частину своїх танків, проте не виключає такого кроку у майбутньому.

Про це міністр оборони Пол Йонсон повідомив у коментарі  Svenska Dagbladet, пише "Європейська правда".

Йому поставили це запитання з огляду на звістки про те, що Німеччина найближчим часом офіційно дасть згоду на передачу Україні танків Leopard 2. 

У Швеції є своя модифікація цих машин - Stridsvagn 122, удосконалена модифікація Leopard 2.

"Наразі приготувань для надання Швецією танків не ведеться, проте не виключено, що це станеться на наступних етапах", - прокоментував Пол Йонсон.

У шведської армії, наскільки відомо, близько 120 таких машин.

Нагадаємо, увечері 24 січня німецькі ЗМІ дізналися від джерел, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2 та оголосить про нього 25 січня.

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Прем’єр Нідерландів повідомив, що країна могла б викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції.

Також з’явилися чутки, що США думають надати Україні близько 30 танків Abrams.

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Теми: Швеціятанки
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