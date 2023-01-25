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Швеція не виключає надання танків Україні у майбутньому, але поки не готує такий крок

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 09:33

Швеція поки не поводить приготувань для того, щоб передати Україні частину своїх танків, проте не виключає такого кроку у майбутньому.

Про це міністр оборони Пол Йонсон повідомив у коментарі  Svenska Dagbladet, пише "Європейська правда".

Йому поставили це запитання з огляду на звістки про те, що Німеччина найближчим часом офіційно дасть згоду на передачу Україні танків Leopard 2. 

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У Швеції є своя модифікація цих машин - Stridsvagn 122, удосконалена модифікація Leopard 2.

"Наразі приготувань для надання Швецією танків не ведеться, проте не виключено, що це станеться на наступних етапах", - прокоментував Пол Йонсон.

У шведської армії, наскільки відомо, близько 120 таких машин.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, увечері 24 січня німецькі ЗМІ дізналися від джерел, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2 та оголосить про нього 25 січня.

Прем’єр Нідерландів повідомив, що країна могла б викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції.

Також з’явилися чутки, що США думають надати Україні близько 30 танків Abrams.

Теми: Швеціятанки
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