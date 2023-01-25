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Швеция не исключает предоставления танков Украине в будущем, но пока не готовит такой шаг

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 10:33

Швеция пока не ведет приготовлений к тому, чтобы передать Украине часть своих танков, однако не исключает такого шага в будущем.

Об этом министр обороны Пол Йонсон сообщил в комментарии Svenska Dagbladet, пишет "Европейская правда".

Ему задали этот вопрос, учитывая известия о том, что Германия в ближайшее время официально даст согласие на передачу Украине танков Leopard 2. 

У Швеции есть своя модификация этих машин - Stridsvagn 122, усовершенствованная модификация Leopard 2.

"Сейчас приготовлений для предоставления Швецией танков не ведется, однако не исключено, что это произойдет на следующих этапах", - прокомментировал Пол Йонсон.

У шведской армии, насколько известно, около 120 таких машин.

Напомним, вечером 24 января немецкие СМИ узнали от источников, что канцлер Германии Олаф Шольц уже принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2 и объявит о нем 25 января.

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Премьер Нидерландов сообщил, что страна могла бы выкупить 18 танков Leopard 2, которые были взяты у Германии в аренду, и передать их Украине в рамках танковой коалиции.

Также появились слухи, что США думают предоставить Украине около 30 танков Abrams.

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Темы: Швециятанки
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