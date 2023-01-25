Генсек НАТО: Росія планує нові наступи, тому Україні потрібно більше танків і зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав членів Альянсу посилити підтримку Києва, в тому числі танками та іншою важкою технікою.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt, пише "Європейська правда".

"Немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою мету - домінувати в Україні. Ніщо не вказує на те, що він готується до миру. Він готовий пожертвувати десятками тисяч російських солдатів у цій абсолютно невиправданій війні. Він мобілізував понад 200 тисяч військових, планує мобілізувати ще більше і активно працює над тим, щоб отримати більше зброї від інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея. Ми знаємо, що Росія планує нові наступи, і ми повинні бути до них готові. Ось чому так важливо, щоб ми продовжували посилювати нашу підтримку України", - сказав Столтенберг.

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За його словами, більшість воєн закінчуються за столом переговорів, але те, чого Україна може досягти в таких переговорах, нерозривно пов'язане з військовою ситуацією.

"Тому якщо ми хочемо знайти рішення, за якого Україна виживе як суверенна і вільна країна, то діяти необхідно вже зараз. Більше важкої техніки для України є абсолютно необхідним. Ось чому я вітаю будь-яке оголошення про постачання основних бойових танків в Україну", - сказав генсек.

Столтенберг також вважає, що на даний момент ризик застосування Росією ядерної зброї низький.

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"Але російська ядерна риторика є абсолютно безвідповідальною. Вона небезпечна. Росія повинна знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти, і тому її ніколи не слід розв'язувати. Звичайно, ми дуже уважно стежимо за тим, що робить Росія, і поки що не бачимо жодних змін у російських ядерних силах. Якби це було так, ми б, звичайно, відреагували", - сказав він.

На запитання про те, коли закінчиться війна в Україні, Столтенберг відповів: "Ніхто не знає, коли ця війна закінчиться. Що ми знаємо: якщо ви хочете миру завтра, ви повинні підтримати Україну сьогодні. Це звучить дивно, але шлях до миру лежить через постачання зброї".

Нагадаємо, 25 січня може бути оголошено рішення про передання Україні танків M1 Abrams, яке має також розблокувати постачання німецьких Leopard 2.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2.

Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц оголосить у середу під час виступу в Бундесвері, запланованого на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.