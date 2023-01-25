Генсек НАТО: Россия планирует новые наступления, поэтому Украине нужно больше танков и оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Альянса усилить поддержку Киева, в том числе танками и другой тяжелой техникой.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt, пишет "Европейская правда".

"Нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свою цель - доминировать в Украине. Ничто не указывает на то, что он готовится к миру. Он готов пожертвовать десятками тысяч российских солдат в этой абсолютно неоправданной войне. Он мобилизовал более 200 тысяч военных, планирует мобилизовать еще больше и активно работает над тем, чтобы получить больше оружия от других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея. Мы знаем, что Россия планирует новые наступления, и мы должны быть к ним готовы. Вот почему так важно, чтобы мы продолжали усиливать нашу поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

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По его словам, большинство войн заканчиваются за столом переговоров, но то, чего Украина может достичь в таких переговорах, неразрывно связано с военной ситуацией.

"Поэтому если мы хотим найти решение, при котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то действовать необходимо уже сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо. Вот почему я приветствую любое объявление о поставках основных боевых танков в Украину", - сказал генсек.

Столтенберг также считает, что на данный момент риск применения Россией ядерного оружия низкий.

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"Но российская ядерная риторика абсолютно безответственна. Она опасна. Россия должна знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть, и поэтому ее никогда не следует развязывать. Конечно, мы очень внимательно следим за тем, что делает Россия, и пока не видим никаких изменений в российских ядерных силах. Если бы это было так, мы бы, конечно, отреагировали", - сказал он.

На вопрос о том, когда закончится война в Украине, Столтенберг ответил: "Никто не знает, когда эта война закончится. Что мы знаем: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру лежит через поставки оружия".

Напомним, 25 января может быть объявлено решение о передаче Украине танков M1 Abrams, которое должно также разблокировать поставки немецких Leopard 2.

По данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2.

Ожидается, что о предоставлении Украине танков канцлер Олаф Шольц объявит в среду во время выступления в Бундесвере, запланированного на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.