На Одещині схопили на хабарі мера міста Рені та депутата місцевої ради

НАБУ та САП затримали "на гарячому" мера міста Рені та депутата місцевої ради при спробі отримати перший транш хабаря у розмірі $50 тис.

Джерело: пресслужба НАБУ, "Думская"

Дослівно: "НАБУ і САП викрили "на гарячому" одразу після отримання 50 тис. дол. США неправомірної вигоди міського голову одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради".

Деталі: Ім'я мера не називається, але за інформацією "Думской", мова йде про міського голову міста Рені Ігоря Плєхова.

Повідомляється, що посадовці зажадали $100 тис. за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Їх затримали під час одержання першого траншу хабаря.