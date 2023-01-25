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На Одещині схопили на хабарі мера міста Рені та депутата місцевої ради

Станіслав ПогоріловСереда, 25 січня 2023, 10:39
На Одещині схопили на хабарі мера міста Рені та депутата місцевої ради
Фото: НАБУ

НАБУ та САП затримали "на гарячому" мера міста Рені та депутата місцевої ради при спробі отримати перший транш хабаря у розмірі $50 тис.

Джерело: пресслужба НАБУ, "Думская"

Дослівно: "НАБУ і САП викрили "на гарячому" одразу після отримання 50 тис. дол. США неправомірної вигоди міського голову одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради".

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Деталі: Ім'я мера не називається, але за інформацією "Думской", мова йде про міського голову міста Рені Ігоря Плєхова.

Повідомляється, що посадовці зажадали $100 тис. за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Їх затримали під час одержання першого траншу хабаря.

Теми: хабарОдеська область
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