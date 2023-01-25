На Одещині схопили на хабарі мера міста Рені та депутата місцевої ради
Середа, 25 січня 2023, 10:39
НАБУ та САП затримали "на гарячому" мера міста Рені та депутата місцевої ради при спробі отримати перший транш хабаря у розмірі $50 тис.
Джерело: пресслужба НАБУ, "Думская"
Дослівно: "НАБУ і САП викрили "на гарячому" одразу після отримання 50 тис. дол. США неправомірної вигоди міського голову одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради".
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Деталі: Ім'я мера не називається, але за інформацією "Думской", мова йде про міського голову міста Рені Ігоря Плєхова.
Повідомляється, що посадовці зажадали $100 тис. за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Їх затримали під час одержання першого траншу хабаря.