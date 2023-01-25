В Одесской области схватили на взятке мэра города Рени и депутата местного совета
Среда, 25 января 2023, 11:39
НАБУ и САП задержали "на горячем" мэра города Рени и депутата местного совета при попытке получить первый транш взятки в размере $50 тыс.
Источник: пресс-служба НАБУ, "Думская"
Дословно: "НАБУ и САП разоблачили "на горячем" сразу после получения 50 тыс. долл. США неправомерной выгоды мэра одного из городов Одесской области и депутата местного совета".
Детали: Имя мэра не называется, однако по информации "Думской", речь идет о городском председателе города Рени Игоре Плехове.
Сообщается, что чиновники потребовали $100 тыс. за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. Их задержали во время получения первого транша взятки.
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