В Одесской области схватили на взятке мэра города Рени и депутата местного совета

НАБУ и САП задержали "на горячем" мэра города Рени и депутата местного совета при попытке получить первый транш взятки в размере $50 тыс.

Источник: пресс-служба НАБУ, "Думская"

Дословно: "НАБУ и САП разоблачили "на горячем" сразу после получения 50 тыс. долл. США неправомерной выгоды мэра одного из городов Одесской области и депутата местного совета".

Детали: Имя мэра не называется, однако по информации "Думской", речь идет о городском председателе города Рени Игоре Плехове.

Сообщается, что чиновники потребовали $100 тыс. за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. Их задержали во время получения первого транша взятки.