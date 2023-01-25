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В Іспанії затримали пенсіонера, підозрюваного у надсиланні листів із вибухівкою в посольство України

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 11:59
фото іспанських ЗМІ

В Іспанії затримали чоловіка, якого підозрюють в розсиланні листів з піротехнічними матеріалами, в тому числі на адресу посольства України.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

За даними видання, співробітники поліції заарештували в місті Бургос на півночі країни 74-річного чоловіка як ймовірного автора шести листів з піротехнічними матеріалами, що спричинили антитерористичну тривогу в кінці листопада і на початку грудня.

Серед одержувачів були прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а також посольства України та США в Мадриді.

За даними ЗМІ, заарештований чоловік, громадянин Іспанії, нібито діяв сам і не пов'язаний з жодною групою. Наразі поліція проводить обшук за його місцем проживання в Бургосі.

У грудні повідомлялося, що, за даними поліції, шість пакунків із вибуховими речовинами були відправлені з міста Вальядолід на півночі країни. Це приблизно за 130 км від Бургосу.

Більшість пакунків були знешкоджені, водночас співробітник посольства України отримав легкі поранення, коли перевіряв вміст посилки.

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Після цього українські посольства у 12 країнах, зокрема й Іспанії, отримали листи з погрозами, що міністерство закордонних справ назвало "добре спланованою кампанією терору".

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Теми: МЗСІспанія
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