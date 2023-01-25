В Испании задержан пенсионер, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой посольству Украины

В Испании задержали мужчину, которого подозревают в рассылке писем с пиротехническими материалами, в том числе в адрес посольства Украины.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

По данным издания, сотрудники полиции арестовали в городе Бургос на севере страны 74-летнего мужчину как вероятного автора шести писем с пиротехническими материалами, вызвавших антитеррористическую тревогу в конце ноября и в начале декабря.

Среди получателей были премьер-министр Испании Педро Санчес, а также посольства Украины и США в Мадриде.

По данным СМИ, арестованный мужчина, гражданин Испании, якобы действовал сам и не связан ни с одной группой. Сейчас полиция проводит обыск по его месту жительства в Бургосе.

Издание La Sexta сообщает, что задержанный работал чиновником городского совета Витории, неподалеку Миранда-де-Эбро, и в настоящее время проживал один, о его принадлежности ни к одной политической группе ничего не известно.

Поскольку почтовая служба не имеет системы отслеживания своих отправлений, полиция прибегла к традиционному методу. Они собрали изображения с камер почтовых отделений, откуда были отосланы пакеты. Они определили местонахождение пакетов на записях и с помощью этой информации (дата и время, когда это произошло) попытались реконструировать маршрут, который привел их в Кастилию и Леон (Вальядолид и Бургос).

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Конверты были наиболее характерным элементом отправлений, поскольку это были не обычные конверты, а с очень особыми характеристиками. Это были конверты размером 20х15, но с очень особым вырезом. Полиции удалось найти компанию, которая распространяла эти конверты через Интернет. Полиция проверила по очереди всех покупателей в разных провинциях Испании, и нашла покупателя в Бургосе.

Уже сосредоточившись на этом человеке, полиция установила, что он также приобрел в Интернете марки юбилейного издания и другие материалы, присутствующие в пакетах с бомбами (очевидно, подшипники). Все эти показания и доказательства привели полицию к выводу, что задержанный сейчас мужчина несет ответственность за отправку писем.

В декабре сообщалось, что, по данным полиции, шесть пакетов со взрывчатыми веществами были отправлены из города Вальядолид на севере страны. Это примерно в 130 км от Бургоса.

Большинство пакетов были обезврежены, в то же время сотрудник посольства Украины получил легкие ранения, когда проверял содержимое посылки.

После этого украинские посольства в 12 странах, в том числе и Испании, получили письма с угрозами, что министерство иностранных дел назвало "хорошо спланированной кампанией террора".

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