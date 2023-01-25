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Ексректор НАУ три роки виписував собі премії з університетських коштів: підозра на 1,3 млн

"Українська правда"Середа, 25 січня 2023, 12:03
Володимир Ісаєнко. фото з відкритих джерел

Столичні правоохоронці повідомили про підозру колишньому ректору вишу, який навиписував собі премій на понад 1,3 мільйона гривень університетських коштів.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають прізвище підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про ексректора Національного авіаційного університету Володимира Ісаєнка.

Згідно з матеріалами слідства, протягом 2018-2020 років ректор надавав своїм підлеглим вказівки безпідставно нараховувати йому премії. В результаті посадовець незаконно отримав понад 1, 3 млн гривень бюджетних коштів.

Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти і науки України та підтверджені спеціалістами Державної аудиторської служби України та висновками судових експертиз.

За скоєне Ісаєнку загрожує до дванадцяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також конфіскація майна.

Як уточнила УП речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, оскільки ексректор наразі відсутній за місцем проживання, підозру направили поштою та вручили представникам ЖЕК. Також підозрюваний був викликаний на допит 24, 25 та 26 січня. У разі неявки, буде ініційоване питання щодо оголошення його у розшук.

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Що передувало: Ексректору НАУ 12 лютого 2021 року було повідомлено про підозру за фактом незаконного звільнення працівника з особистих мотивів.

На неодноразові виклики слідчого та прокурора Ісаєнко не з’являвся. Під час спроб особистого вручення повісток про виклик за місцем проживання, останній переховувався, у зв’язку з чим 23 лютого 2021 року його оголосили у розшук.

Обвинувальний акт був скерований до суду, який підтвердив обґрунтованість підозри. Сам підозрюваний погодився з висновками слідства та визнав вину. У ході судового розгляду, у зв’язку із завершення строків притягнення до відповідальності, суд закрив провадження за нереабілітуючими обставинами.

Довідково: За даними з відкритих джерел, Ісаєнко виконував обов'язки ректора Національного авіаційного університету з жовтня 2016 року. Був лауреатом громадської антипремії "Академічна негідність" у номінації "Токсичний ректор 2019".

У жовтні 2020 року був звільнений з посади міністром освіти Шкарлетом.

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Теми: Київкорупціяполіціяпрокуратура
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