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Экс-ректор НАУ три года выписывал себе премии из университетских средств: подозрение на 1,3 млн

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 11:03
Экс-ректор НАУ три года выписывал себе премии из университетских средств: подозрение на 1,3 млн
Владимир Исаенко. фото из открытых источников

Столичные правоохранители сообщили о подозрении бывшему ректору вуза, который выписывал себе премий на более 1,3 миллиона гривен университетских средств.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители традиционно не называют фамилию подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет об экс-ректоре Национального авиационного университета Владимире Исаенко.

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Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов ректор давал своим подчиненным указания безосновательно начислять ему премии. В результате чиновник незаконно получил более 1, 3 млн гривен бюджетных средств.

Обстоятельства, которые стали предметом досудебного расследования, были обнаружены в ходе проведения аудита Министерством образования и науки Украины и подтверждены специалистами Государственной аудиторской службы Украины и выводами судебных экспертиз.

За содеянное Исаенко грозит до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

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Как уточнила УП спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, поскольку экс-ректор пока отсутствует по месту жительства, подозрение направили по почте и вручили представителям ЖЭКа. Также подозреваемый был вызван на допрос 24, 25 и 26 января. В случае неявки, будет инициирован вопрос об объявлении его в розыск.

Что предшествовало: Экс-ректору НАУ 12 февраля 2021 года было сообщено о подозрении по факту незаконного увольнения работника по личным мотивам.

На неоднократные вызовы следователя и прокурора Исаенко не являлся. При попытках личного вручения повесток о вызове по месту жительства, последний скрывался, в связи с чем 23 февраля 2021 года его объявили в розыск.

Обвинительный акт был направлен в суд, который подтвердил обоснованность подозрения. Сам подозреваемый согласился с выводами следствия и признал вину. В ходе судебного разбирательства, в связи с завершением сроков привлечения к ответственности, суд закрыл производство по нереабилитирующим обстоятельствам.

Справка: По данным из открытых источников, Исаенко исполнял обязанности ректора Национального авиационного университета с октября 2016 года. Был лауреатом общественной антипремии "Академическая недостойность" в номинации "Токсичный ректор 2019".

В октябре 2020 года был уволен с должности министром образования Шкарлетом.

Темы: Киевкоррупцияполицияпрокуратура
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