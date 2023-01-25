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Іспанія готова приєднатися до "танкової коаліції" для України – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 12:09

Іспанія готова долучитися до коаліції союзників, які організовують надання Україні танків Leopard 2 після того, як Берлін прийняв рішення - оскільки прем’єр Педро Санчес у питанні танків готовий був діяти лише у коаліції. 

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що Міноборони та МЗС Іспанії обдумують, яким може бути їхній внесок - у формі танків чи фінансового сприяння тому, щоб Україна отримала танки від іншої країни. 

Іспанія - одна з європейських країн, які мають найбільше Leopard 2 - загалом 347, але різних модифікацій. З них 239 машин - Leopard 2E, модифікація, яку розробили для Іспанії, відома також як 2A6E; ще більше сотні - Leopard 2 A4, викуплені у Німеччини у 1995 році. Приблизно половина усіх цих танків стоять на консервації у частково розібраному вигляді.

Раніше неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2 за умови, що уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.

Народна партія Іспанії (PP) – одна з найбільших політичних сил країни, зараз опозиційна – закликала уряд надати Україні необхідну військову техніку, у тому числі Leopard 2.

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Теми: Іспаніятанки
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