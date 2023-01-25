Испания готова присоединиться к "танковой коалиции" для Украины - СМИ

Испания готова присоединиться к коалиции союзников, которые организуют предоставление Украине танков Leopard 2 после того, как Берлин принял решение - поскольку премьер Педро Санчес в вопросе танков готов был действовать только в коалиции.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что Минобороны и МИД Испании обдумывают, каким может быть их вклад - в форме танков или финансового содействия тому, чтобы Украина получила танки от другой страны.

Испания - одна из европейских стран, которые имеют больше всего Leopard 2 - всего 347, но разных модификаций. Из них 239 машин - Leopard 2E, модификация, которую разработали для Испании, известная также как 2A6E; еще более сотни - Leopard 2 A4, выкупленные у Германии в 1995 году. Примерно половина всех этих танков стоят на консервации в частично разобранном виде.

Ранее неофициально сообщалось, что на последней встрече формата "Рамштайн" 12 стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2 при условии, что правительство Германии даст согласие на реэкспорт.

Народная партия Испании (PP) - одна из крупнейших политических сил страны, сейчас оппозиционная - призвала правительство предоставить Украине необходимую военную технику, в том числе Leopard 2.