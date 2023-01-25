Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Испания готова присоединиться к "танковой коалиции" для Украины - СМИ

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 11:09

Испания готова присоединиться к коалиции союзников, которые организуют предоставление Украине танков Leopard 2 после того, как Берлин принял решение - поскольку премьер Педро Санчес в вопросе танков готов был действовать только в коалиции. 

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что Минобороны и МИД Испании обдумывают, каким может быть их вклад - в форме танков или финансового содействия тому, чтобы Украина получила танки от другой страны.

Реклама:

Испания - одна из европейских стран, которые имеют больше всего Leopard 2 - всего 347, но разных модификаций. Из них 239 машин - Leopard 2E, модификация, которую разработали для Испании, известная также как 2A6E; еще более сотни - Leopard 2 A4, выкупленные у Германии в 1995 году. Примерно половина всех этих танков стоят на консервации в частично разобранном виде.

Ранее неофициально сообщалось, что на последней встрече формата "Рамштайн" 12 стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2 при условии, что правительство Германии даст согласие на реэкспорт.

Народная партия Испании (PP) - одна из крупнейших политических сил страны, сейчас оппозиционная - призвала правительство предоставить Украине необходимую военную технику, в том числе Leopard 2.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Испаниятанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Испания
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: