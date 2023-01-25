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Португалія готується передати Україні танки Leopard 2 – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 12:40
Фото ілюстративне з mil.in.ua

Португалія готується відправити в Україну чотири танки Leopard 2 німецького виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише португальське видання Correio da Manha із посиланням на близьке до уряду джерело.

Рішення буде ухвалено після того, як Німеччина нарешті піддалася тиску з боку союзників і дала зелене світло на відправку цих танків.

Слід зазначити, що Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких повністю готові до експлуатації.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готова долучитися до коаліції союзників, які організовують надання Україні танків Leopard 2.

Іспанія – одна з європейських країн, які мають найбільше Leopard 2 – загалом 347, але різних модифікацій.

Неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2 за умови, що уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.

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Теми: Португаліядопомога Українітанки
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