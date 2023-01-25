Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Португалія готується передати Україні танки Leopard 2 – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 11:40
Португалія готується передати Україні танки Leopard 2 – ЗМІ
Фото ілюстративне з mil.in.ua

Португалія готується відправити в Україну чотири танки Leopard 2 німецького виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише португальське видання Correio da Manha із посиланням на близьке до уряду джерело.

Рішення буде ухвалено після того, як Німеччина нарешті піддалася тиску з боку союзників і дала зелене світло на відправку цих танків.

Реклама:

Слід зазначити, що Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких повністю готові до експлуатації.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готова долучитися до коаліції союзників, які організовують надання Україні танків Leopard 2.

Іспанія – одна з європейських країн, які мають найбільше Leopard 2 – загалом 347, але різних модифікацій.

ВІДЕО ДНЯ

Неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2 за умови, що уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.

Теми: Португаліядопомога Українітанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Португалія
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський
Президент Португалії вперше приїхав до України
Португалія стала 23-ою країною, що уклала декларацію про членство України в НАТО
Останні новини
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: