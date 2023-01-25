Португалия готовится передать Украине танки Leopard 2 – СМИ

Португалия готовится отправить в Украину четыре танка Leopard 2 немецкого производства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет португальское издание Correio da Manha со ссылкой на близкий к правительству источник.

Решение будет принято после того, как Германия наконец поддалась давлению со стороны союзников и дала зеленый свет на отправку этих танков.

Реклама:

Следует отметить, что у Португалии есть 37 таких бронемашин, 12 из которых полностью готовы к эксплуатации.

Ранее сообщалось, что Испания готова присоединиться к коалиции союзников, которые организуют предоставление Украине танков Leopard 2.

Испания – одна из европейских стран, которые имеют больше всего Leopard 2 – всего 347, но разных модификаций.

ВИДЕО ДНЯ

Неофициально сообщалось, что на последней встрече формата "Рамштайн" 12 стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2 при условии, что правительство Германии даст согласие на реэкспорт.