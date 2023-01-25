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Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит это делать другим странам

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 11:47
Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит это делать другим странам
Фото иллюстративное

Правительство Германии в среду приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard-2.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, пишет "Европейская правда".

"Канцлер Олаф Шольц объявил в среду на заседании правительства, что Германия и в дальнейшем будет усиливать свою военную поддержку Украине. Он сообщил, что Федеральное правительство приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков "Леопард-2". Это результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что цель союзников - быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины.

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На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из состава Бундесвера. Другие европейские партнеры в свою очередь передадут танки Leopard-2.

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Подготовка украинских экипажей должна начаться в ближайшее время в Германии. В дополнение к обучению, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.

"Германия предоставит странам-партнерам, которые хотят быстро передать Украине танки "Leopard-2" из своих запасов, соответствующие разрешения на их передачу", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 января может быть объявлено решение о передаче Украине танков M1 Abrams.

О том, что администрация президента США склоняется к предоставлению Украине танков M1 Abrams в "значительном количестве", одним из первых сообщило издание The Wall Street Journal.

Это решение, как ожидается, станет частью "более широкой дипломатической договоренности" с Германией, в рамках которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества этих танков Польшей и другими странами.

Темы: танкиГермания
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