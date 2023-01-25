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Колаборант із Миколаївщини, намагався "відкупитися" в СБУ від тюрми

Валентина РоманенкоСереда, 25 січня 2023, 12:10
Колаборант із Миколаївщини, намагався відкупитися в СБУ від тюрми
фото СБУ

На Миколаївщині викрили колаборанта, який намагався "відкупитися" від тюрми.

Джерело: пресслужба СБУ, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: 33-річний мешканець Снігурівки Миколаївської області після захоплення міста підтримав російських окупантів і допомагав їм продавати награбоване майно українців.

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Співробітники Служби безпеки затримали колаборанта у ході стабілізаційних заходів після звільнення Миколаївської області.

Втім, під час досудового розслідування фігурант запропонував слідчому СБУ 1 тисячу доларів за "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності.

Офіцер української спецслужби доповів про цю "пропозицію" своєму керівництву. Правоохоронці викрили фігуранта на спробі передачі першої частини неправомірної вигоди (20 тисяч гривень).

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На підставі задокументованого факту колаборанту додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання щодо передачі матеріалів провадження до суду.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід  у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 200 тисяч грн. 

Теми: колабораціяхабарМиколаївська областьСБУ
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