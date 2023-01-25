Колаборант із Миколаївщини, намагався "відкупитися" в СБУ від тюрми

На Миколаївщині викрили колаборанта, який намагався "відкупитися" від тюрми.

Джерело: пресслужба СБУ, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: 33-річний мешканець Снігурівки Миколаївської області після захоплення міста підтримав російських окупантів і допомагав їм продавати награбоване майно українців.

Співробітники Служби безпеки затримали колаборанта у ході стабілізаційних заходів після звільнення Миколаївської області.

Втім, під час досудового розслідування фігурант запропонував слідчому СБУ 1 тисячу доларів за "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності.

Офіцер української спецслужби доповів про цю "пропозицію" своєму керівництву. Правоохоронці викрили фігуранта на спробі передачі першої частини неправомірної вигоди (20 тисяч гривень).

На підставі задокументованого факту колаборанту додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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Вирішується питання щодо передачі матеріалів провадження до суду.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 200 тисяч грн.