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Коллаборант с Николаевщины, пытался "откупиться" у СБУ от тюрьмы

Валентина РоманенкоСреда, 25 января 2023, 13:10
фото СБУ

На Николаевщине разоблачили коллаборанта, который пытался "откупиться" от тюрьмы.

Источник: пресс-служба СБУ, Николаевская областная прокуратура

Детали: 33-летний житель Снигиревки Николаевской области после захвата города поддержал российских оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество украинцев.

Сотрудники Службы безопасности задержали коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий после освобождения Николаевской области.

Впрочем, во время досудебного расследования фигурант предложил следователю СБУ 1 тысячу долларов за "содействие" в избежании уголовной ответственности.

Офицер украинской спецслужбы доложил об этом "предложении" своему руководству. Правоохранители разоблачили фигуранта на попытке передачи первой части неправомерной выгоды (20 тысяч гривен).

 

На основании задокументированного факта коллаборационисту дополнительно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

ВИДЕО ДНЯ

Решается вопрос о передаче материалов производства в суд.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 200 тысяч грн. 

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Темы: коллаборационизмвзяткаНиколаевская областьСБУ
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