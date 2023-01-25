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Коллаборант с Николаевщины, пытался "откупиться" у СБУ от тюрьмы

Валентина РоманенкоСреда, 25 января 2023, 12:10
Коллаборант с Николаевщины, пытался откупиться у СБУ от тюрьмы
фото СБУ

На Николаевщине разоблачили коллаборанта, который пытался "откупиться" от тюрьмы.

Источник: пресс-служба СБУ, Николаевская областная прокуратура

Детали: 33-летний житель Снигиревки Николаевской области после захвата города поддержал российских оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество украинцев.

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Сотрудники Службы безопасности задержали коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий после освобождения Николаевской области.

Впрочем, во время досудебного расследования фигурант предложил следователю СБУ 1 тысячу долларов за "содействие" в избежании уголовной ответственности.

Офицер украинской спецслужбы доложил об этом "предложении" своему руководству. Правоохранители разоблачили фигуранта на попытке передачи первой части неправомерной выгоды (20 тысяч гривен).

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На основании задокументированного факта коллаборационисту дополнительно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос о передаче материалов производства в суд.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 200 тысяч грн. 

Темы: коллаборационизмвзяткаНиколаевская областьСБУ
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